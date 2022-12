Promiversteigerung: Fliegen Sie mit dem FC Südtirol nach Cagliari

So ersteigern Sie online

Sie fliegen gemeinsam mit der FCS-Profimannschaft mit einemin Cagliari am 1. April 2023 und erhalten Einblick hinter die Kulissen der Profimannschaft. Sie genießen ein exklusiv für Sie organisiertes, gemütliches, wohnen im Spielerhotel, besuchen das Spiel und werden auf Ihrer Reise vom langjährigenpersönlich betreut. Im Anschluss an das Spiel darf sich jeder der 6 Personenseines Lieblingsspielers aussuchen und sich dieses auf dem Rückflug persönlich signieren lassen. Erleben Sie zwei unvergessliche Tage mit dem FC Südtirol.Auf der Homepage www.suedtirolhilft.org finden Sie alle Promis im Überblick und alle Infos zu den Versteigerungen. Einfach Angebot abgeben und am Ball bleiben.Über alle aktuellen Gebote und Ersteigerungen berichten STOL, „Südtirol 1“, „Radio Tirol“, die „Dolomiten“ und die „Zett“. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann auch telefonisch mitbieten: