Reinhard Demetz: der Jongleur – in jeglicher Lebenslage

Jonglieren gehört mit zu den liebsten Hobbys von Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz. Tatsächlich kommt ihm diese Kunst in jeder Lebenslage zugute: bei seiner Arbeit mit den Pfarreien, in seiner Freizeit und in der Familie. Üben tut er fast täglich, häufig auch während des Kochens. Die Zirkuskunst verbreitet er seit Jahren auch über den Verein Animativa, gemeinsam mit seiner Frau Brigitte und auch mit seinen Kindern Gabriel, Lucia und Benjamin.Im „Dolomiten-Magazin" am heutigen Freitag wird der 43-Jährige, der gemeinsam mit seiner Familie am elterlichen Weinhof in Gries lebt, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit" etwas näher vorgestellt.

ds