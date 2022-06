Sabine Cagol, die engagierte Psycho-„Tante“

Sie sind wie das doppelte Lottchen, die eine von der anderen nicht zu unterscheiden. Wenngleich sich ihre Lebenswege inzwischen getrennt haben, ist Zwillingsschwester Bettina für Sabine Cagol, die Präsidentin der Südtiroler Psychologenkammer, die wichtigste Person in ihrem Leben. Lebensgefährte Markus und Kater Fonzie nehmen es gelassen: Die Freizeit verbringt sie doch am liebsten mit ihnen.Sabine Cagol (43) ist seit 2019 Präsidentin der Südtiroler Psychologenkammer und Ratsmitglied der gesamtstaatlichen Kammer. Mehr über die junge Frau, die ihren Beruf liebt und in ihrer Freizeit gern joggt, Ski und Fahrrad fährt sowie Reisen unternimmt, erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die „Lange Nacht der Kirchen“ am 10. Juni mit besonderen Programmen in über 75 Kirchen und Kapellen in Südtirol.Gäste im neuen „Magazin“ sind Schriftsteller Josef von Sand (In Frage gestellt), Ex-Fußballprofi Hannes Fink (Sonntagsfrühstück), das Duo The Black Keys (Musik), die Goldrieder aus Osttirol (Schneidig & Schnulzig) und Sängerin/Songwriterin Nina Duschek aus Meran (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung auf den Puflatsch am Rande der Seiser Alm und bei Essen & Trinken zeigt Helmut Bachmann Tolle Kreationen des Tortenbäckers Marian Moschen.„Star der Woche“ ist schließlich Nicole Kidman. Die bald 55-jährige Australierin brilliert am Sonntag, 5. Juni, im Thriller „Die Dolmetscherin“ (Arte, 20.15 Uhr).Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!