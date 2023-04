Der 41-jährige Feuerwehrmann legte die 5,8 Kilometer in beachtlichen 37 Minuten zurück und fand sogar noch die Kraft für den Schlussspurt.Hier in Südtirol bestreiten Feuerwehrleute gerne in voller Brandschutzmontur Fußball- oder Hockeyspiele: Die Challenge geht dann meistens in den sozialen Netzwerken viral.Mit Hochkoflers Aktion wird es wohl ähnlich sein. Schauen Sie sich das Video von Hochkoflers Aktion an.