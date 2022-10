Schützen sammeln 15.000 Euro für Familie Prugger in Riffian

Jahrzehntelang engagierte sich Carolina Unterthurner als Marketenderin und Schriftführerin der Schützenkompanie Riffian – bis zu ihrem plötzlichen und unerwarteten Tod am 20. April dieses Jahres. Die junge Mutter verstarb an einer Lungenembolie und hinterlässt ihren Mann Peter Prugger – langjähriger Schützenhauptmann der Kompanie Platt in Passeier und stellvertretender Kommandant des Bataillons Passeiertal – und 2 kleine Kinder, einen dreijährigen Sohn und eine wenige Monate alte Tochter. Die Familie hatte erst vor wenigen Jahren in ihr Eigenheim investiert und steht daher seit dem Verlust der Mutter vor finanziellen Problemen.„Das Alpenregionstreffen der Schützen von Tirol und Bayern war ein voller Erfolg“, blickt der Hauptmann der Schützenkompanie St. Martin in Passeier Armin Oberprantacher auf das beeindruckende Schützentreffen im Mai dieses Jahres zurück, „und Carolina wäre sicher gerne mit ihrer Familie mit dabei gewesen. Deshalb lag es für uns mehr als nahe, trotz der festlichen und feierlichen Stimmung ihren Mann und ihre Kinder nicht zu vergessen, Spendengelder zu sammeln und so der Familie durch eine sehr schwere Zeit zu helfen“, so Oberprantacher.Die Schützenkompanie St. Martin in Passeier konnte insgesamt 15.000 Euro für die Familie von Carolina Unterthurner Prugger sammeln.Die Spende setzt sich zusammen aus dem Erlös der Versteigerung eines Bildes der Psairer Künstlerin Erika Pixner, das von Wendelin Krismer ersteigert worden war, einer Spende von Arge-Alp-Präsident Günther Platter, dem Schnapsverkauf durch Marketenderinnen verschiedener Kompanien auf dem Alpenregionsfest, der Schützenkompanie St. Martin in Passeier sowie Spenden der Freiwilligen Feuerwehr von St. Martin in Passeier, der Jungschützen von Schabs, des OK-Teams des Alpenregionstreffens und der Firma Edelschwarz Bio Gin.