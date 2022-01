SGBCISL: „Nie wieder Faschismus“

„Der Gedenktag soll für uns ein steter Auftrag sein, das Geschehene und die Opfer nicht zu vergessen, Werte hochzuhalten, die sich an der Würde und Achtung des Menschen ausrichten, und weiterhin wachsam zu sein gegenüber demokratiegefährdenden Entwicklungen“, so die SGBCISL-Generalsekretäre Dieter Mayr und Donatella Califano. „Die Gewerkschaft wird ihren konkreten Beitrag dazu weiterhin leisten, auf verschiedensten Ebenen, an den Arbeitsplätzen und in der Öffentlichkeit.“Es gilt Faschismus, Hass, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Chancenungleichheit entschieden entgegenzutreten, die Demokratie zu verteidigen und eine Erinnerungskultur zu pflegen, die verhindert, dass das dunkelste Kapitel der jüngeren Geschichte relativiert, verdrängt oder vergessen wird. Dies besonders im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen, um ihnen vor Augen zu halten, in welche Abgründe extreme und menschenverachtende Überzeugungen führen können.Dieser Gedenktag hat heuer für Südtirol eine besondere Bedeutung, da Bozen zu Italiens „Stadt der Erinnerung“ erklärt worden ist, in Anerkennung der langjährigen Aufarbeitung von Holocaust-Themen.Die Gewerkschaften hatten erst im Oktober als Antwort auf den Angriff auf den Sitz der CGIL in Rom unter dem Motto „Nie wieder Faschismus“ gegen Faschismus und Gewalt sowie für Arbeit und Demokratie demonstriert.

