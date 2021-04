Sie ist die Frau, der die Queen vieles anvertraut

Am 9. April musste sich Queen Elizabeth von ihrem geliebten Mann Prinz Philip verabschieden – nach 73 Ehejahren. In dieser Woche, am 21. April, begeht die Monarchin ihren 95. Geburtstag. Sie wird den Tag in Trauer begehen, aber es gibt zum Glück eine Frau, die ihr inzwischen besonders nahe steht.