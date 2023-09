Simon Rabanser: „Ich möchte nichts vergessen“

Foto: © DLife/Matteo Groppo

Musik zu hören und selbst Musik zu machen.Ich fühle mich für nichts zu jung oder zu alt.Zurzeit gebe ich viel Geld für Musikinstrumente und Equipment aus.Die Platzreife im Golf anzugehen.In letzter Zeit meistens wegen dem starken Verkehr.Ich hätte gerne einen grünen Daumen, sodass meine Weinreben in Gröden gut wachsen können.Bei meiner Überraschungsfeier, die mir meine Freundin zum 25. Geburtstag gemacht hat.Vor allem unsichere und übertrieben langsame Autofahrer, die den Verkehr blockieren.Leidenschaftlich an meiner Musik immer weiterzuarbeiten und nie aufhören zu lernen und zu üben.Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, mich mächtig zu fühlen.Zum Glück habe ich mich nur selten und dann auch nur für kurze Momente ohnmächtig gefühlt.Es gäbe viele bekannte Musiker, mit denen ich gerne ein Kaffee trinken würde, darunter Peter Fox, Zucchero, Martin Garrix, Lost Frequencies und viele andere.Neid und EifersuchtAuf Musik und auf die Emotionen, die man durch Musik vermitteln kann.Bei den letzten beiden großen Konzerten, die ich vor jeweils 3000-5000 Zuschauern gegeben habe.Weiterhin viel Spaß am Musizieren zu haben und die Möglichkeit zu haben, Menschen mit meiner Musik zu begeistern.Wie ich als Kind mit meinem Opa in der warmen Stube musiziert habe.Ich möchte nichts vergessen, denn jede Niederlage oder schlechte Erinnerung trägt dazu bei, dass man als Person wächst. Man sollte immer das Beste aus jeder Lektion lernen.Meistens bei Karten- und Brettspielen.Beim Live Aid Konzert am 13. Juli 1985, bei dem die bekanntesten und erfolgreichsten Bands/Musiker der damaligen Zeit aufgetreten sind.