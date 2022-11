So feiert die STOL-Familie Geburtstag

„Als wir 1997 online gingen, lebten wir in der digitalen Steinzeit – mit Computern und Programmen, die keine Kreativität zuließen, langsamen Datenleitungen und 17.000 Aufrufen am Tag“, sagte STOL-Chefredakteur Toni Ebner.„Aus all den Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, haben wir gelernt, neue Partner ins Boot geholt und uns weiterentwickelt.“ Heute ist Südtirol Online die digitale Marke für Nachrichten in Südtirol mit 1,7 Millionen Aufrufen täglich und mit einer engagierten Mann- und Frauschaft, die Qualitätsjournalismus bietet. „Unser Credo seit jeher: Glaubwürdigkeit“, so Ebner.Harald Werth, Direktor Athesia Medien und Mitglied des Verwaltungsrates von First Avenue, wagte den Blick in die Zukunft, genauer gesagt zu s+: „Qualitätsjournalismus kostet. Gut recherchierte und aufbereitete Geschichten können nicht mehr ausschließlich kostenlos bereitgestellt werden.“Gastgeber und Hausherr Michael Hölzl, First-Avenue-Geschäftsführer und -Miteigentümer, ergänzte: „Hinter STOL steht ein großes Team an Redakteuren, Technikern, Booking- und Marketing-Experten... Wir alle sind eine große Familie. Bei First Avenue wird dieses Zusammengehörigkeitsgefühl stark gelebt. Danke an alle.“Nach dem offiziellen Teil feierte die STOL-Familie sich und den Geburtstag bei einem geselligen Weißwurst-Frühstück. An den Tischen wurde gelacht und geplaudert, und es wurden ganz viele Anekdoten aus den vergangenen 25 Jahren erzählt.