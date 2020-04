Sonntagsausflug mit STOL: Blick vom Ortler

Der Ortler ist nicht nur ein Wahrzeichen des Vinschgaus, sondern auch der höchste Berg in ganz Südtirol. Vom Gipfelkreuz auf einer Höhe von 3905 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet sich ein großartiger Ausblick in die umliegende Berglandschaft.In Zeiten der Coronavirus-Krise sind die Berge zwar nah, aber doch unerreichbar. Mit STOL und Südtirol 3D kommt ihr dennoch in den Genuss dieser einzigartigen Bergwelt.

