„Sozial ist cool!“ – Jetzt anmelden für den Landeszivildienst bei der Caritas

Die Caritas führt in Südtirol verschiedene Dienste für Menschen, die Begleitung und Unterstützung brauchen. Wer dort den freiwilligen Landeszivildienst leistet, hilft Menschen in verschiedenen Notsituationen und lernt den Alltag in einem Caritas-Dienst kennen.Hand in Hand mit den Hauptamtlichen erfahren die Zivildienstleistenden, wie soziale Arbeit aussieht, entwickeln neue soziale Fähigkeiten und Kompetenzen und können auch eigene Ideen mit einbringen.„Der Zivildienst hat mir neue Türen geöffnet und ich habe mehr zu mir selber gefunden. Ich kann eine solche Erfahrung nur weiterempfehlen“, sagt Karoline, die gerade den Dienst in der Caritas-Sozialberatung leistet. Die verschiedenen Einsatzgebiete für freiwillige Landeszivildiener bei der Caritas sind unter folgender Webseite aufgelistet. Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte bei einem Infoabend am 8. Juni via Zoom.Einige Freiwillige berichten dabei gemeinsam mit Mitarbeitern der youngCaritas von den Erfahrungen mit den betreuten Menschen, erzählen, was aus dieser Zeit für ihr zukünftiges Leben mitnehmen können und beantworten auch die Fragen der Teilnehmenden. Wer bei diesem Abend online dabei sein möchte, kann sich unter [email protected] melden.Der freiwillige Landeszivildienst dauert 8 oder 12 Monate. In dieser Zeit sind die Freiwilligen haftpflicht- und unfallversichert und erhalten ein monatliches Taschengeld von 450 Euro. Außerdem können sie alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen.„Unbezahlbar sind aber die neuen Erfahrungen und die Dankbarkeit für die Unterstützung – sei es vom Team wie auch von Betreuten, Ratsuchenden und Gästen der Caritas-Dienste“, betont Brigitte Hofmann, die Leiterin der youngCaritas.Wer sich für den freiwilligen Landeszivildienst bei der Caritas interessiert, kann sich innerhalb 31. Juli bei youngCaritas mit einem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und dem ausgefüllten Anmeldeformular bewerben. Weitere Informationen sind auf der Webseite abrufbar oder direkt bei den Mitarbeitern von youngCaritas unter [email protected] oder Tel. 0471 304 333 erhältlich.