Starke Kollateralschäden der Pandemie – Dachverband fordert Sofort-Hilfe

Der anhaltende Coronanotstand hat zu vielfältigen Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung, für Senioren, sowie für Patienten mit einer seltenen oder einer chronischen Krankheit geführt, weilviele wichtige Dienste fortdauernd reduziert oder sogar eingestellt wurden. Problematisch ist die Situation auch für Familien mit kleinen oder schulpflichtigen Kindern.„Das eigentliche Drama spielt sich in den Familien ab“, sagt Dachverband-Präsident Wolfgang Obwexer: „Die Angehörigen müssen in den eigenen 4 Wänden alles auffangen. Sie sind nun schonseit Monaten am Limit. Es gibt aber bislang wenige Hilfsinitiativen und kaum Aussicht auf Besserung. Kurzum nichts, was die Situation erträglicher machen würde.“Das ist dramatisch für die Betroffenen und vor allem für ihre Familien. Der Dachverband fordert deshalb dringend zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen in dieser besonderen Krise zu helfen.„Die Politik muss den Familien Mittel in die Hand geben, sich selbst zu helfen“, fordert Wolfgang Obwexer. Es gehe nicht, sie allein zu lassen und die nicht coronabedingten Belastungen und Schäden weiterhin einfach in Kauf zu nehmen.„Es müssen rasch zusätzliche Hilfen aktiviert werden“, fordert Obwexer. Zudem erweise sich der öffentliche Bereich in dieser Phase der Pandemie als zu starr, um zeitnah und angemessen auf die Ausnahmesituation zu reagieren. „Es müssen alle Spielräume ausgenutzt werden, um den Leuten zu helfen. Den einengenden bürokratischen und rechtlichen Hürden muss man mit mehr Flexibilität begegnen“, sagt Obwexer.„Die öffentliche Diskussion dreht sich zu sehr um das Funktionieren der Wirtschaft und der Intensivstationen. Wir sind zu fixiert auf tägliche Kennziffern und Infektionszahlen, sprechen aber viel zu wenig über ausgefallene Therapien, aufgeschobene Operationen und die Folgen. Wir sprechen auch kaum über nicht erfolgte oder zu späte Diagnosen, mit all ihren gravierenden Auswirkungen auf die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Menschen.Wir sprechen nicht davon, dass Menschen mit Behinderungen, die nicht mehr die Dienste für Arbeitsbeschäftigung aufsuchen können, von fast allen sozialen Kontakten abgeschnitten sind und gravierende Entwicklungsrückschritte aufgrund ausfallender Beschäftigung und Förderung erleben. Die Betroffenen hätten allen Grund auf die Barrikaden zu steigen“, so Obwexer.Vor allem müsse man sich auch Gedanken machen, das „Nach-Corona“ zu bewältigen. Es brauche eine Steuerungsgruppe, die längerfristig die Aufgabe hat, sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Personen zu beschäftigen.

