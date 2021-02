„Südtirol 1“: Welche Kombination knackt den Urlaubstresor?

Mit dem heutigen Montag geht das Traumurlaub-Spiel nun schon in die 6. Woche und auch nach Bekanntgabe einer Ziffer ist die richtige Kombination noch nicht gefunden.Mit welchen 3 Ziffern öffnet man den Südtirol 1 Tresor und gewinnt 21.000 Euro für alle Urlaube 2021?Die „Südtirol 1“-Morgenmoderatoren Sarah Bernardi und Daniel Winkler haben deshalb erneut ihren Chef, Programmdirektor Heiner Feuer ausgequetscht und konnten so die 2. Ziffer des Codes herausfinden!„Dieser Tresor muss jetzt aufgehen und ein glücklicher Gewinner wird sich die 21.000 Urlaubseuros schnappen. 54 Kombinationen sind nur noch möglich. Denn nicht nur die erste Ziffer, die 8, sondern auch die zweite Ziffer, die 3, habe ich im Radio verraten“ so Heiner Feuer.„Jetzt noch schnell mitmachen bevor wir einen Gewinner finden! Einfach über die kostenlose 'Südtirol 1'-App anmelden und Radio hören“, erklärt Morgenmoderator Daniel Winkler. „Rufen wir dann den Namen im Programm auf, heißt es gleich bei uns im Studio anrufen und den Code live eingeben und mit etwas Glück 21.000 Urlaubseuros gewinnen“, so Morgenmoderatorin Sarah Bernardi.Bildunterschrift:

