„Südtirol heute“: Manuela Vontavon tritt als Chefredakteurin zurück

Markus Kerschbamer übernimmt vorübergehend den Chefredakteurs-Posten. - Foto: © Oskar Zingerle

Seit etwas mehr als einem Jahr ist die 52-jährige Manuela Vontavon Chefredakteurin von „Südtirol heute“. Am heutigen Dienstag teilt der Sender mit, dass sie sich aus eigenem Wunsch in die zweite Reihe zurückziehen will.„Ich bedanke mich bei Manuela Vontavon für ihren großen Einsatz für ,Südtirol heute‘ und freue mich, dass sie auch in neuem Setting mit aller Kraft weiter für guten Journalismus im Studio Bozen sorgen wird“, sagt ORF-Landesdirektorin Esther Mitterstieler.„Die Leitung der Redaktion von ,Südtirol heute' war für mich ein weiterer Schritt meiner journalistischen Tätigkeit“, so Vontavon. „Ich sehe meine künftigen Interessen jedoch nicht in der Führung, sondern in der journalistischen Gestaltung.“Nach dem Schritt zurück von Vontavon betraut Mitterstieler vorübergehend den bisherigen stellvertretenden Chefredakteur Markus Kerschbamer mit der Aufgabe der Redaktionsleitung.