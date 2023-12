„Südtirol hilft“: 20 tolle Urlaube vergeben

Auch heuer waren die 1000 Lose der „Südtirol hilft“-Lotterie zusammen mit der Tageszeitung „Dolomiten“, Südtirol 1 und Radio Tirol, sowie weitere 1000 Lose bei „La Lotteria Natalizia“ der Tageszeitung „Alto Adige“ und Radio Dolomiti nach wenigen Tagen ausverkauft. Der gesamte Erlös von 100.000 Euro geht zugunsten von „Südtirol hilft“, Geld, mit dem bedürftigen Menschen in Südtirol geholfen werden kann.Gestern Früh – am ersten Arbeitstag nach den Feiertagen – warteten alle Losbesitzer gespannt auf die Ziehung der Gewinnerlose. Gezogen wurde live auf Südtirol 1 und Radio Tirol von Glücksfee Sibille Lunelli („Südtirol hilft“-Lotterie-Gewinnerin 2022): Der Erstgezogene Michael Unterthiner mit der Losnummer A0411 wurde sofort von „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer angerufen und mit dem Gewinn überrascht. Er konnte sein Glück kaum glauben und darf sich auf einen Wellnessurlaub in einem der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol freuen.Zeitgleich wurden auch auf Radio Dolomiti die ersten Gewinner der „La Lotteria Natalizia“ gezogen (alle Gewinner im Kasten rechts). In Summe haben die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol für die 2 Lotterien wieder 20 Gutscheine für XXL-Wellness-Wochenenden im Wert von je 1200 Euro zur Verfügung gestellt. Die 20 Gewinner können somit wieder eine angenehme Auszeit im eigenen Land genießen.Michael Unterthiner aus Klausen (Losnummer A0411)Günther Ebnicher aus Bozen (Losnummer A0089)Stefan Frei aus Sterzing (Losnummer A0512)Edith Premstaller aus Girlan (Losnummer A0041)Monika Pradlwarter aus Eppan (Losnummer A0974)Dominic Ladurner aus Plaus (Losnummer A0841)Simon Bachmann aus Bologna (Losnummer A0986)Martin Egger aus Ritten (Losnummer A0452)Helmut Pradlwarter aus Eppan (Losnummer A0975)Uberto Gasser aus Bruneck (Losnummer A0740)Hedwig Oberhauser aus Lüsen (Losnummer B0573)Maria Insam aus Lajen (Losnummer B0020)Johanna Hölzl aus Meran (Losnummer B0389)Christian Duml aus Brixen (Losnummer B0562)Anton Hofer aus Ehrenburg (Losnummer B0869)Raimund Lantschner aus Branzoll (Losnummer B0910)Monika Spitaler aus Eppan (Losnummer B0046)Victoria Ellmer aus Mals (Losnummer B0737)Georg Gross aus Sarnthein (Losnummer B0220)Valentin Mitterrutzner aus Lana (Losnummer B0985)