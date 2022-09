Südtiroler erforscht, warum Frau und Mann unterschiedlich erkranken

„ Das sind Gene, die einem ganz natürlichen Vorgang ein Schnippchen schlagen. ” — Daniel Andergassen

Die Biografie von Andergassen liest sich nicht wie jene eines klassischen Forschers: „Ich war in der Schule bei weitem nicht der Beste“, sagt Andergassen im Gespräch mit STOL. „Ich musste in der Mittelschule sogar einmal eine Klasse wiederholen.“Mit 15 Jahren verließ er die Schule und begann eine Mechanikerausbildung. Ein Jahr später entschied er sich doch dazu, die Matura zu machen und besuchte zuerst die Handelsoberschule und wechselte im Verlauf zur Gewerbeoberschule.In Wien studierte er dann Molekularbiologie und fand in diesem Bereich seine Berufung, wie Andergassen sagt. Nach seiner Promotion forschte Andergassen 4 Jahre im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts an der bekannten Elite-Universität Harvard.Mittlerweile ist der Kalterer ein anerkannter Wissenschaftler und forscht mit seinem eigenen Team an der TU München. Sein aktuelles vom DZHK finanziertes Projekt umfasst einen Forschungsauftrag von bis zu 1,8 Millionen Euro.Was genau aber erforscht Andergassen in den kommenden 6 Jahren? Das Unisex-Modell der biomedizinischen Forschung sei überholt, sagt er. Bisher stehen Hormone im Verdacht, für die Unterschiede von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern und Frauen verantwortlich zu sein.Doch welche Rolle spielen die Gene auf den Geschlechtschromosomen X und Y? Da dies wenig erforscht ist, will Andergassen dieser Frage auf den Grund gehen. Er hat es dabei vor allem auf die sogenannten „Escaper-Gene“ abgesehen. „Das sind Gene“, sagt der Kalterer, „die einem ganz natürlichen Vorgang ein Schnippchen schlagen“: Bei Frauen, die 2 X-Chromosomen haben, wird schon früh in der Entwicklung in jeder Zelle eines der beiden X-Chromosomen nach dem Zufallsprinzip „stumm“ geschaltet. Etwa 3 Prozent der Gene, die Escaper-Gene, entkommen der Stummschaltung jedoch und bleiben auf beiden X-Chromosomen aktiv. Frauen haben im Vergleich zu Männern also eine doppelte Dosis dieser Gene.Mit seinem Team will Andergassen die Escaper-Gene genauer untersuchen, um mehr darüber herauszufinden, was das Herz schützt. „Denn Frauen scheinen einen etwas besseren Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben als Männer“, sagt er. „Mit dem Alter ändert sich das allerdings.“„Im ersten Schritt wollen wir eine Landkarte der Escaper-Gene erstellen. Und zwar für alle Organe, aber insbesondere für das Herz und auch für die Aorta“, so der Forscher.Wenn die Funktionen aller Escaper-Gene bekannt sind und sich herausstellt, dass darunter wichtige Regulatoren mit kardioprotektiven Eigenschaften seien, hätte das bei Frauen natürlich einen doppelt so großen Effekt – „und wir hätten eventuell vielversprechende therapeutische Kandidaten, die für beide Geschlechter eingesetzt werden können“, so Andergassen.Wäre es also möglich, Escaper-Gene bei Männern künstlich hochzuregulieren und damit die gleiche Dosis wie bei Frauen zu erzeugen, um dadurch einen besseren Schutz vor Herzinfarkt zu haben? Genau das möchte Andergassen überprüfen.Sollte es Andergassen im Zuge seiner Forschung gelingen, seine These zu bestätigen, dass die Escaper-Gene für den unterschiedlichen Verlauf von Krankheiten bei Mann und Frau verantwortlich sind, dann könnte dies einen bedeutenden Schritt zu besseren Therapien bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeuten – aber auch zur besseren Vorbeugung. „Das wäre dann eine kleine medizinische Revolution“, sagt Andergassen zu STOL.