Tag des Witzes: Heute schon gelacht?

Es ist anzunehmen, dass wohl fast jeder Mensch auf der Welt mindestens einen Witz kennt – oder zumindest schon mal einen gehört hat.Manche sind wahre Schenkelklopfer, andere hingegen provozieren höchstens ein müdes Lächeln. Einige Witze sind intelligent, andere genau deshalb so witzig, weil sie es nicht sind.Fun fact: Das Wort „Witz“ stammt vom althochdeutschen Wort „wizzi“ ab – was eigentlich Wissen bedeutet. Wer früher einen „witzigen Kopf“ hatte, war besonders gut darin, verblüffende und aufschlussreiche Vergleiche zu ziehen und Metaphern zu erfinden. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde das Wort für lustige Sprüche oder Streiche verwendet.Auf STOL hat der Eppaner Schauspieler Peter Drassl mehrere Jahre lang mit dem Montags-Lacher für gute Stimmung gesorgt.Nach seinem Tod im April haben wir seine 5 beliebtesten Witze erneut veröffentlicht:Es gibt flache Witze, Antiwitze, lange und kurze Witze, seichte und auch schlechte Witze.Hand aufs Herz: Über welche Witze lachen Sie am meisten?Für den täglichen Schmunzler sorgt der Witz des Tages auf der Leserbrief-Seite im Tagblatt „Dolomiten“

