Tagesrückblick: Heftige Gewitter – „Steuersünder nicht ins Gefängnis“– Putin droht – Hitzewelle und teures Eis

Heute im STOL-Tagesrückblick: Brand in Bozner Tiefgarage führt zu Evakuierung – Wie wird man Studentin des Jahres? Eine Sarnerin erzählt – Putin droht dem Westen mit Vergeltung – Steuersünder sollen nicht ins Gefängnis, fordert der Direktor der italienischen Einnahmenagentur – Und in Südtirol gibt es jetzt am Abend heftige Gewitter. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.