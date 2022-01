Urkraft unseres Planeten! Wo gefährliche Supervulkane lauern

2021 war auch ein explosives Jahr: Auf den Kanarischen Inseln spuckte ein Vulkan knapp 3 Monate Feuer und in Indonesien kamen beim Ausbruch des Semeru mindestens 15 Menschen ums Leben. Auch in Italien zeigte sich der Ätna wieder von seiner aktiven Seite. Doch er ist längst nicht der gefährlichste Vulkan in unserer unmittelbaren Umgebung. Entdecken Sie mit s+ die (noch) schlummernden Supervulkane dieser Erde. + Von David Hofer