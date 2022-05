Vinzenzkonferenz möbelt auf

Wohnen ist ein Grundbedürfnis für uns alle. Der Zugang zu Wohnraum für viele nicht einfach. Die Vinzenzkonferenz stellt in Notfällen gebrauchte Möbel, Geräte und Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände bereit. Es sind Sachspenden an die Konferenz oder Gegenstände aus Wohnungsauflösungen.Die Helfergruppe „Möbel“, rund um Erwin Ladurner und Matthias Gruber, packen an, holen und bringen was gespendet oder gebracht wird. Das Depot in Gargazon dient als Puffer, um Herde, Waschmaschinen, Schänke, Tische, Betten, Matratzen, Küchen, Geschirr u.ä. kurzfristig verfügbar zu haben.Im Rahmen einer kleinen Feier mit Segnung der Räumlichkeiten und Helfer durch Dekan Pater Peter wurden das Depot ihrer Bestimmung übergeben.Die 142 Jahre junge Vinzenzkonferenz Lana führt zudem mit einer Helfergruppe eine „Tafel“, hilft bei finanziellen Notsituationen und arbeitet derzeit am Aufbau einer Helfergruppe für „Beratung & Begleitung“.Alle Helferinnen und Helfer der Vinzenzkonferenz sind ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. Diese wertvolle, freiwillige Mitarbeit zeichnet die Vinzenzgemeinschaft aus. Wie eine soziale Feuerwehr kann diese in Notfällen einspringen und Spenden, die übergeben werden, zu 100 Prozent dorthin bringen wo sie gebraucht werden.