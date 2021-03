Von AHA-Regel bis Zoom: Mit einem Klick zu allen wichtigen Corona-Begriffen

Das Coronavirus verändert auch die Welt der Sprache. Eine Reihe von Begriffen, die vor einem Jahr kaum jemand kannte, machen inzwischen täglich die Runde. Aber was genau sind Aerosole, was die Immunität und wie wird die Reproduktionszahl errechnet? In diesem Online-Lexikon sind sie in wenigen Worten erklärt. Einfach draufklicken und mehr wissen (als viele andere)!