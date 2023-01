Warum uns Social Media schadet und wir uns dieser Tatsache nicht bewusst sind

„ Genau dieser Fakt macht die Abhängigkeit zu Social Media noch viel schlimmer, keiner ist sich über die Langzeitschäden für seine mentale Gesundheit bewusst oder will einfach nicht darüber nachdenken. ” — Julia Koppelstätter

Du bist traurig, wütend, glücklich, gestresst, hast keine Lust dich mit deinen Aufgaben auseinanderzusetzen, du nimmst dein Smartphone zur Hand und scrollst ein wenig durch die sozialen Medien, um dich von deinen Emotionen abzulenken. Vielleicht hast du auch einfach nichts zu tun, also warum nicht?Du schaust ein Video nach dem anderen an, über Inhalte, die dich interessieren, fühlst dich verstanden von Fremden und musst dich für den Moment nicht mit der Realität konfrontieren. Du bist Stunden um Stunden online, nimmst minütlich neue Informationen auf, kannst dich mit Leuten austauschen, siehst was dein Idol gerade macht, und bist über jedes Drama im Netz informiert: du bist mit der Welt verbunden. Also was soll daran gefährlich sein? Warum solltest du damit aufhören wollen, wenn du dich doch gut dabei fühlst?Die Antwort ist ganz einfach: du bist abhängig. Wenn ein Raucher eine Zigarette anzündet, reduziert er damit seinen Stress, für den Moment geht es ihm besser, und er kann es kaum abwarten das nächste Mal zu rauchen. Das ist doch was anderes, jeder weiß das Rauchen der Gesundheit schadet, denkst du dir.Es stimmt, jeder Raucher ist sich bewusst, dass Rauchen ungesund ist, aber er macht es trotzdem, weil er süchtig ist. Genau dieser Fakt macht die Abhängigkeit zu Social Media noch viel schlimmer, keiner ist sich über die Langzeitschäden für seine mentale Gesundheit bewusst oder will einfach nicht darüber nachdenken. Jeder in deinem Umfeld benutzt die Sozialen Medien, es ist normal, sagst du dir. Du hast nicht unrecht. Die weltweite Nutzung der sozialen Medien nimmt stetig zu.Soziale Netzwerke und die Interaktion auf ihnen ist heutzutage ohne Zweifel eine der beliebtesten Online-Aktivitäten. Eine Social Media Statistik aus 2023 zeigt, dass es weltweit 3,6 Milliarden Social Media Nutzer gibt und diese Zahl steigt weiter an. Das entspricht etwa 45 Prozent der heutigen Bevölkerung.WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat und Tiktok sind ein wichtiger Bestandteil unserer Leben geworden und die Vorstellung, nicht mit der Welt vernetzt zu sein, macht uns Angst. Die Jugend ist am meisten von diesen Plattformen eingenommen und sich am wenigsten über deren Macht bewusst.Sie ist der neueste Trend in der Social Media Welt und außerordentlich erfolgreich darin, seine Nutzer: innen abhängig zu machen. Schätzungsweise 34 Prozent aller TikTok-Nutzer: innen weltweit sind der Altersgruppe der 16 bis 24-Jährigen zuzuordnen und 32 Prozent der Altersgruppe der 25 bis 34-Jährigen. 25 Prozent der Nutzer sind zwischen 10 und 19 Jahren alt. 16 Prozent der befragten Erwachsenen gaben an, die App mindestens einmal am Tag zu nutzen.Statistiken aus 2022 zufolge, verbrachten Nutzer durchschnittlich stolze 95 Minuten täglich auf TikTok. 90 Prozent der TikTok Nutzer verwenden die App täglich und öffnen diese dabei im Durchschnitt 8 Mal am Tag. Tiktok ist gratis. Da liegst du falsch. Jeder weiß, dass niemand so eine Plattform erschaffen würde, ohne davon nicht zu profitieren, der einzige Grund, dass du für die Nutzung nichts bezahlen musst, ist, weil du das Produkt bist.Du bist es, wovon sie profitieren, du bist deren Einnahmequelle und du wirst verkauft. Also warum sollten sie nicht wollen, dass du abhängig wirst. Was viele nicht über die App wissen, ist ihre kluge Marketingstrategie. Sie haben Experten, deren einzige Aufgabe es ist, Algorithmen zu erschaffen, die mit großer Präzision die Interessen jeder Person erfassen, sodass die Nutzer: innen mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Sie zeigen dir personalisierte Inhalte, Videos, die dich interessieren, mit denen du dich identifizieren kannst, alles, was du siehst, wird exakt auf dich angepasst.Auch können sie anhand deiner online Aktivität erkennen, wann du dich niedergeschlagen, ängstlich oder überfordert fühlst. Während du unbeschwert in der App scrollst und dir ein Kurzvideo nach dem anderen gibst, schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist auch als Botenstoff des Glücks bekannt. Normalerweise wird es nach einer erfolgreichen Prüfung, einer guten Note oder einem erreichten Ziel ausgeschüttet. Dopamin sorgt also für einen Belohnungseffekt. Und einmal gespürt, wollen wir immer mehr davon.An sich ist das nichts Schlechtes. Doch zeigt sich dieses Phänomen nun bei solch einer Plattform, wo wir nichts weiter machen müssen, als mit unserem Finger zu scrollen, wird das zu einem enormen Problem. Wir müssen nicht mehr für dieses Glücksgefühl arbeiten, uns nicht mehr anstrengen, wir müssen einfach nur eine App öffnen und würden das am liebsten den lieben langen Tag lang machen. Wir werden unproduktiv, isolieren uns von der eigentlichen Welt und rutschen in unsere fiktive Traumwelt.Anstatt uns zu sozialisieren, passiert das genaue Gegenteil, aber ist das nicht eigentlich der Sinn der sozialen Medien? Nein. Wir beginnen uns mehr von Fremden im Internet verstanden zu fühlen, als von unseren eigenen Freunden oder Familienmitgliedern. Ergo, wir verbringen mehr Zeit auf der App als mit ihnen. Dieses Suchtverhalten zerstört die gesunde Routine im Tag, die der Mensch braucht, wir fühlen uns schlecht und gestresst, weil wir unproduktiv werden.Wir schieben unsere täglichen Aufgaben vor uns hin, während wir in der App scrollen und sagen uns selbst „nur noch 2-3 Videos dann erledige ich es“ und sind dann noch für mehrere Stunden am Handy. TikTok hat kein Ende, es gibt kein letztes Video, sie ziehen sich in die Unendlichkeit. Das schafft eine ständige Verstärkung: Auch wenn wir nicht jeden Clip mögen, vermittelt es den Eindruck, dass “gleich um die Ecke“ großartige Inhalte kommen, die wir nicht verpassen dürfen.Es zerstört nicht nur uns und unseren Alltag, es verringert auch unsere Aufmerksamkeit und Konzentration und beeinträchtigt das Gedächtnis. Gesundheitsexperten haben festgestellt, dass es für Kinder immer schwieriger wird, über längere Zeiträume aufmerksam zu sein und sich zu konzentrieren. Soziale Medien und vor allem Apps wie TikTok spielen dabei zweifellos eine Rolle. Die TikTok-Nutzung macht uns ungeduldig und erschwert es, die Belohnung hinauszuzögern. So gewöhnen wir uns daran, uns schnell und einfach gut zu fühlen, und verlieren das Interesse an allem, was Zeit und Mühe kostet.Der letzte Faktor der Tiktok und viele andere Plattformen so unglaublich gefährlich für (nicht nur) Kinder und Jugendlich macht, sind seine Inhalte. Neben den angenehmen und interessanten Videos, die an dich angepasst werden, konfrontiert dich Tiktok auch mit deinen Ängsten und Sorgen.Daher kann es sein, dass Personen mit Depressionen oder einer Essstörung mehr mit Inhalten konfrontiert werden, die mit ihrer Krankheit zu tun haben. Oder noch schlimmer Jugendliche fangen an, sich selbst zu diagnostizieren, da sie immer wieder Videos über psychische Krankheiten sehen und beginnen sich damit zu identifizieren. Kinder sehen Videos von perfekten Models oder super Sportlern und zweifeln an sich selbst und denken, sie wären nicht gut genug.Die sozialen Medien sind kein Ort des Vergnügens und der Unterhaltung, wenn man sie nicht mit Bedacht konsumieren kann. Sie ziehen schwere Folgen mit sich: Suchtverhalten, verringern der Konzentration, Unzufriedenheit, Unproduktivität, Ungeduld, Einschränkung des Gedächtnisses, Isolation, Überstimulation positiver sowie auch negativer Gefühle oder sogar psychische Krankheiten.