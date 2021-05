Wein-Sonderabfüllung zu Gunsten von „Südtirol hilft“

Der Wein hat allerdings noch keinen Namen. Genau deshalb suchen Südtirol 1 und Radio Tirol diese Woche nach einem geeigneten Namen für diesen einzigartigen Tropfen und rufen alle Hörer auf, sich an der Weintaufe zu beteiligen, erklärt Programmchef Heiner Feuer, selbst Präsident von „Südtirol hilft“: „Über unsere Südtirol 1 oder Radio Tirol-App können alle ihren Namensvorschlag ganz einfach einschicken. Für den besten Vorschlag gibt es eine Magnum-Flasche dieser ganz besonderen Sonderabfüllung.“ Abgestimmt wird am Donnerstag, daher kann jeder, der einen Vorschlag hat, noch heute und Morgen seine Idee einsenden.Ab nächster Woche wird dann das dazu passende Etikett für die Weinflasche gesucht. Dies übernehmen Dolomiten und Stol.it, welche ihre Leser dazu auffordern graphisch aktiv zu werden. „Unser Aufruf geht vor allem an alle Grafiker und Künstler in diesem Land. Ob ganze Agenturen oder Schüler der Fachoberschulen – jeder der ein solches Etikett designen kann, ist eingeladen mitzumachen“, ruft Horst Pichler von Athesia auf, selbst Vorstandsmitglied bei „Südtirol hilft“.Dieser Wein wächst in einer besonders gut geeigneten Lage für Sylvaner: auf einem Steilhang im mittleren Eisacktal auf einer Meereshöhe von 650 - 700 Metern und nach Süden ausgerichtet. Die sehr ausgewogenen und rund 30 Jahre alten Rebstöcke produzieren Trauben mit allen Voraussetzungen für einen qualitativ hochwertigen Wein. Nach der Lese werden die Trauben schonend gepresst und anschließend im großen Akazienholzfass vergoren. Es folgt ein Ausbau auf der Feinhefe von knapp 2 Jahren im kleinen Eichenfass. Abgefüllt wird dieser 2019er Jahrgang Anfang Juni, sobald der Name und das Etikett definiert sind.„Hinter diesem Projekt stehen keine Gewinnabsichten“ bekräftigt der Geschäftsführer der Kellerei Eisacktal Armin Gratl, „und auch alle Vertriebspartner und Mitinitiatoren der Aktion verzichten auf ihre Einnahmen, der ganze Reinerlös soll für „Südtirol hilft´ gespendet werden.“ Die Partner sind Scheibers Getränkewelt in St. Lorenzen/ Bruneck, Agostini Meran und Martin„s Getränkemärkte der Firma Ossanna in Brixen, wo dieser exklusive Wein anschließend ab Sommer verkauft wird.Doch zunächst heißt es Namensvorschläge einsenden, Südtirol 1 und Radio Tirol einschalten und gleich mitmachen.

