Wie intensiv verfolgen Sie Olympia in Peking?

Der Zeitunterschied zwischen Peking und Südtirol beträgt 7 Stunden. Das heißt: Wer nichts verpassen will, muss früh aufstehen. Vor allem Skifans sind hier betroffen. So stand der erste Durchgang des Damen-Riesentorlaufs in der Nacht auf Montag um 2.30 Uhr auf dem Programm. Beim heutigen Super-G etwa galt es den Wecker auf 4 Uhr zu stellen. Viele verfolgen die Wettkämpfe intensiv, einige je nach Tageszeit, andere wiederum interessieren sich nicht für die Spiele in China.

stol