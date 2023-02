Zeigen Sie Ihre Selfies vom Opernball

Senden Sie das Bild mit Angabe der abgebildeten Personen an unsere E-Mail-Adresse: [email protected] Die besten (oder schrägsten) Bilder von der Feststiege, dem schönen Ballsaal oder der Disco werden veröffentlicht.Für alle daheim gebliebenen Balltiger: Im ORF steht auch heuer wieder eine umfangreiche Berichterstattung zum „Ball der Bälle“ auf dem Programm – so widmet sich der Fernsehabend in ORF 2 (ab 20.15 Uhr) und 3sat (ab 21.10 Uhr) dem Höhepunkt der Wiener Ballsaison.Durch den diesjährigen Opernball-TV-Abend führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll, das „ZIB“-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl.Am morgigen Freitag präsentiert Kristina Inhof um 20.15 Uhr in ORF 1 mit „Alles Opernball“ einen Rückblick auf alle Stars, Highlights, Aufreger und Glanzlichter des Ball-Ereignisses.