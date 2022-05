Zeno Oberkofler – Sturm und Klang

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Zeno Oberkofler zählt zu den tatkräftigsten Aktivisten der Südtiroler „Fridays for Future“-Bewegung. Zusätzlich zu den gesellschaftspolitischen Engagements möchte der 24-jährige Bozner aber seine Musikerlaufbahn nicht vernachlässigen.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der ausgebildete Geiger, der in mehreren Ensembles und Orchestern spielt und zudem noch Viola sowie Volkswirtschaftslehre studiert und sich als Stadtviertelrat engagiert, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um Seiser Alm Balance, ein Angebot für alle, die im Frühling Kraft tanken wollen inmitten der traumhaften Natur rund um die Seiser Alm.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Antonio Banderas. Der Spanier (61) glänzt in der Hauptrolle von „Leid und Herrlichkeit“ (Sonntag, 8. Mai, Arte, 20.15 Uhr).