Pansele Pansele: Tausende beim Umzug in Terlan

Wie jedes Jahr herrschte am Unsinnigen Donnerstag in Terlan Ausnahmezustand. Es war nicht nur der größte Faschingsumzug der Dorfgeschichte, sondern auch der weitaus sicherste: Nach Alkoholexzessen 2018 und einem Neustart 2019 sorgten am Unsinnigen Donnerstag 150 Einsatzkräfte, Feuerwehrmänner, Weißes Kreuz und Polizei schon am Bahnhof für einen alkoholfreien Umzug in Terlan.