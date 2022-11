Patrick Jageregger ist Koch aus Leidenschaft

Foto: © monika.miuzzo

Patrick Jageregger ist mit Leib und Seele Koch, „volle gern“ Lehrer an der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“, mit ganzem Herzen „Weiß-Kreuzler“, mit Spaß an der Freud Skifahrer und Golfspieler – und seit Kurzem mit viel Engagement Präsident des Südtiroler Köcheverbandes. Mehr über Patrick Jageregger erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit zahlreichen Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Spendenaktion „Not ist näher als du denkst“ anlässlich des Caritas-Sonntags am 13. November. Mit den Spendengeldern werden heuer Menschen in Südtirol unterstützt, die mit ihrem Einkommen einfach nicht mehr auskommen.Gäste im neuen „Dolomiten-Magazin“ sind Marlene Sebastiani (In Frage gestellt), der frühere Weltklasse-Athlet Alex Schwazer (Sonntagsfrühstück), die Bands Black Eyes Peas (Musik) und Die Seer (Schneidig & Schnulzig) sowie die Bozner Sängerin Evi Mair (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Auer zur Leuchtenburg ein, Helmut Bachmann präsentiert herbstliche Kuchen, Maria Rastner gibt Fitnesstipps, das Haus der Familie stellt seinen Adventkalender vor und Daniela Lösch ist in Latsch unterwegs. Dazu gibt es neue Bücher und Freizeitgeräte, Gartentipps und vieles mehr.„Star der Woche“ ist schließlich der deutsche Schauspieler Jannis Niewöhner, der am Mittwoch, 16. November, im Drama „Narziss und Goldmund“ zu sehen ist (ZDF und ORF 2, 20.15 Uhr).