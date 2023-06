Pepi Ploner: Kämpfer für das Ehrenamt

Seit 50 Jahren gehört Josef „Pepi“ Ploner als leidenschaftlicher Posaunist der Musikkapelle Lüsen an. Jahrzehntelang als Eisacktaler Bezirksobmann des Verbands Südtiroler Musikkapellen und nunmehr als dessen Verbandsobmann setzt sich der Gewerkschafter im Ruhestand für die Zukunft des Ehrenamtes ein – auch über „seine“ Musikkapellen hinaus. Mehr über den Menschen abseits der Bühnen und Konferenzräume und wobei Pepi Ploner am liebsten abschaltet und Kraft tankt, erfahren Sie heute im neuen „Dolomiten“-Magazin.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Kalterer Seespiele 2023. 3 Konzerte mit international renommierten Musikern bieten zwischen 18. Juli und 1. August wieder ein Konzerterlebnis der besonderen Art vor der einzigartigen Kulisse des Kalterer Sees.Gäste des neuen Magazins sind die Marlinger Hotelierin Marlene Waldner (In Frage gestellt), die nach der vergangenen Weltcupsaison zurückgetretene Naturbahnrodlerin aus Laas, Greta Pinggera (Sonntagsfrühstück), der Sänger, Komponist, Schauspieler und Autor Tom Waits (Musik), die junge deutsche Schlagersängerin Laura Wilde (Schneidig & Schnulzig), die Vinschger Sängerin und Songschreiberin Elisa Porth alias ElisaLeen mit ihren Debütalbum (Neue Kapitel“ (Backstage) und die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung rund um den Antholzer See ein und Helmut Bachmann präsentiert 4 Backrezepte für Kinder aus dem Buch „Lilli bäckt“ der Wiener freien Food-Journalistin Heidi Strobl. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, den Fitness- und Haustier-Ratgeber sowie vieles mehr