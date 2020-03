Primel-Geschenksaktion: Die „Zett“ sorgt für Frühlingsgefühle

Wenn das mal kein grandioser Start in die wärmere Jahreszeit ist: Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn schenkt die „Zett“ am heutigen Sonntag (1. März) allen Lesern eine Primel! Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Gartenmarkt statt.