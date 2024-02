Priska Reichhalter: Die Tischlermeisterin

Immer wenn sie ein junges Mädchen in Arbeitskleidung sieht, wird es Priska Reichhalter warm ums Herz. Und als zuletzt gleich 5 Tischlerinnen nach bestandener Prüfung ihren Gesellenbrief erhielten, war die 27-Jährige aus Afing richtig stolz auf den Nachwuchs. Selbst hatte die Obfrau der Junghandwerker und Junghandwerkerinnen im lvh immer nur ein und denselben Berufswunsch: Tischlerin zu werden und in den Familienbetrieb einzusteigen.Das Unternehmen, das Vater Sepp gegründet hat, plant, produziert und montiert Treppen. Und weil sich bekanntlich früh übt, wer eine Meisterin werden will, hat die Tochter schon ab der Grundschule daheim geholfen. „Wann immer es möglich war, haben meine beiden Schwestern, mein Bruder und ich gerne mit angepackt“, erzählt Priska Reichhalter und führt durch die lichtdurchflutete Werkstatt.Ein Porträt der Tischlermeisterin lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.Gunde Bauhofer, Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol, erklärt, wie sich Senioren vor Betrügern schützen können; Psychologin und Psychotherapeutin Angelika Fauster und ihre Strategie gegen Post-Covid; Schule und Sprache: Bozens Stadträtin Johanna Ramoser über Neueinschreibungen und alte Probleme.