Die Babys sind bald nach der Geburt weltweit als Rekord-Zwillinge bekannt. - Foto: © Fox 29 News/Facebook

Die Eltern Rachel und Philip haben bereits 4 leibliche Kinder. - Foto: © Rachel Ridgeway/Facebook

Mit ihrer Geburt wurden die Zwillinge Lydia und Timothy weltbekannt und sorgten in den USA für einen Rekord. Vor fast 30 Jahren, im Jahr 1992 wurden die Babys in einer Fruchtbarkeitsklinik gezeugt. Wenige Stunden späte wurden sie eingefroren.Am 31. Oktober brachte Rachel Ridgeway die Zwillinge schließlich zur Welt. Als die Babys gezeugt wurden, war die Mutter 3 Jahre alt.Zuvor warteten die Zwillinge Timothy und Lydia 15 Jahre in einer Fruchtbarkeitsklinik an der Westküste und weitere 15 Jahre im Labor von Southeastern Fertility.Mama Rachel und Papa Philip sind überglücklich und wollten unbedingt einen Embryo, der bislang übersehen wurde oder den sonst niemand mehr haben wollte. Die Eltern haben bereits 4 leibliche Kinder.