Roland Schroffenegger: „Habe über Vergleich mit Trump gelacht“

Gutes Essen, Nachspeisen, Schokoladen, Torten meiner Frau. Ich „stehle“ manchmal Süßigkeiten bei meinem Sohn Peter.Zu jung: für das reine Rentnerdasein. Ich brauche Aufgaben z.B. als Präsident der Lebenshilfe und des Fernheizwerkes von Gossensaß.Zu alt: Discobesuch.Eigentlich gebe ich für nichts zu viel Geld aus.Eine Reise an das Nordkap.Weiß ich nicht mehr, ich verspäte mich eigentlich nie.Geduldiger zu sein. Handwerkliche Fähigkeiten.Über den „Vergleich“ mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in der Rubrik Aufsteiger/Absteiger der Woche im Tagblatt „Dolomiten“. (Es gab dazu eine Vorgeschichte.)Wenn jemand unehrlich, scheinheilig, intolerant, unzufrieden und unzuverlässig ist.Nicht in der Dorfpolitik tätig zu sein. Habe diesen aber leider nicht angenommen. Aber daraus sehr viel gelernt.Ich fühlte und fühle mich nie mächtig. Es ist aber schön, wenn man gebraucht wird.Bei schweren Schicksalsschlägen (Krankheiten, Tod) nicht viel helfen zu können.Barack Obama.Mehr Verständnis und Einsatz für unsere Umwelt, die es dringend braucht. Mehr Respekt und Toleranz unseren Mitmenschen gegenüber.Auf meine Familie und Freunde.Positive Momente: Hochzeit, die Geburt unserer Kinder, die Hochzeit unserer Tochter und noch sehr viele. Negative Momente: die Wartezeit auf meine Herzoperation.Gesundheit. Mehr gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Verständnis. Dies würde manches in der heutigen Zeit ins Positive verändern.Es gibt viele sehr schöne Erinnerungen.Ich möchte eigentlich nichts vergessen, ich würde aber im Nachhinein manche Dinge anders machen bzw. angehen.Bei kleineren Prüfungen. Bin aber nie erwischt worden.Fall der Berliner Mauer. Ich war 6 Monate vorher in Berlin und habe die beiden sehr gegensätzliche Seiten gesehen.