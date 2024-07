S+ zum coolen Sparpreis: 3 Monate für nur 9,99 Euro!

Jetzt zuschlagen – Angebot gilt nur für kurze Zeit

Dabei sein ist alles! Wer es bei den täglichen Infos mit dem olympischen Motto hält, zählt sicher zu den Siegerinnen und Siegern. Denn wer bei s+ dabei ist, ist nicht nur über STOL und SportNews topaktuell und mit journalistischer Qualität informiert, sondern genießt ein dickes Zusatzpaket.Denn zusätzlich zur frei zugänglichen täglichen Berichterstattung bietet das Portal s+ ein perfektes Plus Neben den vielen aktuellen Nachrichten aus Südtirol und dem Rest der Welt gibt es weitere exklusive Inhalte, Hintergründe, Interviews und Videos, spannende True-Crime-Stories, Lebens- und Schicksalsgeschichten von besonderen Menschen und interessante Ratgeber zu Finanzen, Gesundheit, Lifestyle und Co. Nicht zu vergessen ist die umfangreiche Berichterstattung rund um den heimischen Sport – von der Amateur- bis zur Profiliga.Dazu kommt die Archivfunktion: Fastaus den vergangenen Jahren sind im Archiv von s+ abgelegt – und direkt über die Suche auffindbar. Ein wahrer Schatz also, der entdeckt werden will.Ein weiterer Vorteil für Abonnenten: Die Bannerwerbung ist um 80 Prozent reduziert, Startseite und Artikel bleiben auf den Rubrikenseiten ohne personalisierte Werbung.Also warum das alles nicht zuerst einmal 3 Monate testen? Für ganze 9,99 Euro ist das derzeit möglich! Wie sichern Sie sich sich das Sommer-Angebot? Hier kommen Sie in mit einem Klick zum günstigen Abo von s+!