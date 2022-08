Sarah Bernardi: „Olm loggor bleibm“

Sarah Bernardi. - Foto: © Südtirol 1

Ab und zu ein richtig gutes Glas Weißwein im Sommer.Zu jung für ein E-Bike.Klamotten und Sneakers.Eine neue Waschmaschine kaufen, Autoreifen wechseln, meine Tante besuchen und die Große Zinne besteigen.Weil ich zu viel Zeit hatte und ins Trödeln kam.Auch in emotionalen Situationen die Dinge im Gespräch klar auf den Punkt zu bringen und die Ruhe zu bewahren.Über jeden erdenklichen Blödsinn an einem richtig schönen Party-Abend mit einer sehr guten Freundin.Das ist leider sehr tagesformabhängig: manchmal mit allem, manchmal mit nichts„Olm loggor bleibm“ – der Rat kommt von meinem Vater, seitdem ich denken kann – und vom Liedermacher Markus Doggi Dorfmann.Ein gewisses Maß an „Macht“ wird mir manchmal bewusst, wenn mich Menschen auf etwas ansprechen, das ich im Radio gesagt habe. Dieses Gefühl macht mich demütig.In Diskussionen überkommt mich das Gefühl manchmal.Jovanotti!Das wäre sicher nur was Kleines. Großes hätte vielleicht neue Ungerechtigkeiten zur Folge und davor habe ich großen Respekt.Ab und zu ein paar Tage einfach nur für mich in den Bergen oder auf ReisenEin Praktikumssommer in Berlin, meine erste Radiosendung, mein erstes Anlegemanöver im Segelboot… vieles!Dass möglichst lange möglichst vieles in meinem Leben so bleibt, wie es ist.Je mehr ich darüber nachdenke, desto schwerer fällt mir die Wahl. Viele schöne Erinnerungen hängen mit Reisen, Bergen oder Begegnungen zusammen.Manchen Streit.Latein – entschuldigen Sie bitte, Herr Professor Kamelger (er weiß das aber).Die Öffnung des Grabes von Pharao Tutanchamun; der Fall der Berliner Mauer.