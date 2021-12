„So bietet Südtirol“ abgeschlossen – Spendenmarathon am Donnerstag

„Südtirol hilft“ dankt: Mit der Versteigerung des Besuchs hinter den Kulissen beim Formel-1-Rennen in Imola und dem Haas-Team sind die Promiversteigerungen zugunsten von „Südtirol hilft“ am Mittwoch abgeschlossen worden. Ein edler Spender ersteigerte sich dieses besondere Motorsportereignis für 25.500 Euro. Damit kommen Spenden in Höhe von insgesamt 63.190 Euro für die diesjährigen Promiversteigerungen zusammen.