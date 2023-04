Stefan Haidacher: Immer in Bewegung bleiben

Das neue „Dolomiten-Magazin“. - Foto: © karl.tschurtschentha

Viele weitere tolle Beiträge

Vom Polizeiinspektor zum Gemeindesekretär und Kommandanten der Ortspolizei von Bruneck – in seiner beruflichen Laufbahn hat der Tauferer Stefan Haidacher immer wieder neue Herausforderungen angenommen. Dabei war und ist es ihm aber stets wichtig, sich persönliche Auszeiten zu gönnen, um bei Sport und Bewegung zu entspannen und fit zu bleiben.So wie er selbst aktiv ist, legt er auch allen anderen ans Herz, sich möglichst viel in der Natur zu bewegen. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder auf Skiern – unsere Heimat biete unendlich viele Möglichkeiten dazu, sagt er. Bewegung sei gut für den Geist und den Körper und die beste Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und die Freizeit mit Familie oder Freunden zu genießen. Mehr über Stefan Haidacher erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um das Konzert des bekannten österreichischen Sängers, Liedermachers und Weltmusikers Hubert von Goisern am Staatsfeiertag, 2. Juni, im Kletterzentrum Vertikale in Brixen.Gäste des „Magazins“ sind der Musikpädagoge und VSM-Landeskapellmeister Meinhard Windisch (In Frage gestellt), der Südtiroler Schauspieler Julian Pichler (Sonntagsfrühstück), der Musiker Herbert Grönemeyer (Musik), die Limburger Buben, die volkstümliche Musikgruppe aus Holland (Schneidig & Schnulzig), die beiden heimischen Musikbegeisterten Manu Mischkonsum und Alex the Judge (Backstage) sowie die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Kortsch nach Rossladum im Vinschgau ein und Helmut Bachmann präsentiert gesunde Vollwertgerichte für viele Anlässe aus dem neuen Athesia-Kochbuch von Rita Bernardi. Dazu gibt es Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber u. v. m.