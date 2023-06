Super-Stimmung beim Bike Festival – Neuheit HEROE-Gourmet

Familienangehörige, Begleitpersonen und Athleten können auf dem-Gelände Neuheiten rund um das Mountainbike bestaunen, Nachhaltigkeitsprojekte begutachten, Freunde und Gleichgesinnte treffen; Angeboten werden zudem geführte MTB-Touren auf den HERO-Trails.Ein Höhepunkt ist dieam Donnerstagabend. Alle Teilnehmer werden mit einer atemberaubenden Modenschau und spannenden Showeinlagen empfangen.Freitag ist der Tag der Kinder: Hunderte freuen sich auf die, das beliebte Radrennen für die Helden von morgen in Wolkenstein.Am Samstag, 17. Juni, misst sich die Weltelite beim kräfteraubenden. Tausende HEROES erfreuen sich des stimmungsvollen Beifalls Tausender Zuschauer.Am Abend folgt die Siegerehrung, das faszinierende „“. Die drei Erstplatzierten einer jeden Kategorien werden unter tosendem Applaus und großartigen Lichteffekten auf die Bühne gerufen. Danach findet die, das Fest für alle mit Livemusik und DJ-Set statt.Neu ist dieam Sonntag. Eine kulinarische Entdeckungstour mit dem E-Bike von Wolkenstein über 25- oder 35 Kilometer auf die Seiser Alm, wobei die Teilnehmer in den Almhütten lokale Spezialitäten genießen können: in der ersten Hütte einen Aperitif, in der zweiten ein typisches Südtiroler Mittagessen und bei der dritten einen einladenden Nachtisch.www.herodolomites.com.