Tony Tschenett: „Schwindelt nicht jeder hie und da?“

ASGB-Chef Tony Tschenett hat den STOL-Fragebogen ausgefüllt.

Bereits seit seinem 23. Lebensjahr ist er Mitarbeiter beim Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB). Seit 13 Jahren er der Vorsitzende der Gewerkschaft: Tony Tschenett.In dieser Funktion scheut sich der 50-Jährige nicht, unbequeme Fragen zu stellen, den Finger in die Wunde zu legen und wichtige Themen aufzugreifen.Ein Stück Schokolade, wenn ich gestresst bin oder ein Feierabendbier an warmen Sommerabenden sind schon was Feines…Ich bin im idealen Alter! Ich fühle mich also weder zu jung noch zu alt für etwas.Ich versuche vernünftig hauszuhalten.Auf meiner To-Do-Liste gibt es noch unzählige Punkte abzuhaken. Ich habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dies früher oder später zu schaffen!Ich versuche immer pünktlich zu sein. Sollte ich mal zu spät sein, ist natürlich der Verkehr schuld.Ob man es als Talent bezeichnen kann, weiß ich nicht. Auf alle Fälle wäre ich in vielen Situationen gerne diplomatischer.Ich lache durchaus. Am liebsten über „Hopplas“ aus dem täglichen Leben.Jeder Mensch kann Fehler machen. Aber wenn sich diese ständig wiederholen, das bringt mich auf die Palme.… „fühle dich niemals dazu gezwungen deine Meinung zu rechtfertigen“.Ich hatte noch nie das Gefühl mächtig zu sein. Und das bin ich auch nicht.Bereits in vielen Situationen. Vor allem, wenn man mit guten Gefühlen in Verhandlungen geht, der Verhandlungspartner auf stur schaltet und man unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen muss – dann fühlt man sich ohnmächtig.Ich trinke so bereits viel zu viel Kaffee…Unbedingt Chancengleichheit! Die unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen Kinder oft ins Leben starten müssen, sollten passé sein.Auf meine Familie.Die Geburt meiner Tochter Aurelia.Eine tolerantere Welt, in welcher sich die Menschen viel mehr respektieren und Situationen, wie wir sie in der Ukraine erleben, keinen Platz haben.Da antworte ich noch einmal: Die Geburt meiner Tochter Aurelia.Dies zu nennen, würde mir diese Episode nur wieder in Erinnerung rufen…Des Öfteren. Schwindelt nicht jeder hie und da?Beim Fall der Berliner Mauer. Weil willkürlich Getrenntes wieder zusammenwachsen konnte.