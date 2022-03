Tracy Merano: Achte auf deine Gedanken, sie sind der Anfang deiner Taten

Tracy Merano gehört zu den herausragendsten Pop-Stimmen Südtirols. - Foto: © Stefanie Aichner

Tracy Merano, die eigentlich Theresa Gutweniger heißt, ist ohne Zweifel eine Künstlerin, die herausragt – durch ihre Stimme und ihre Erscheinung. Erste Bekanntheit erlangte sie mit Coversongs, die sie auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte. Erste eigene Songs veröffentlichte die Musikerin schließlich ab 2015.Seitdem hat die Sängerin 2 Alben und zahlreiche Singles veröffentlicht, hunderttausende Streams auf Spotify eingefahren und eine treue Fangemeinde auf ihren Social Media-Kanälen gesammelt. Zuletzt beteiligte sich Tracy Merano an einem Gemeinschaftsprojekt mit den Produzenten AVE und FLØR: Den Song „You bring me down“ haben die STOL-Leser zum Backstage Favoriten im Februar gewählt. Mit John Mayer oder Ed Sheeran aus essen zu gehen.Ich fühle mich zu alt, um täglich Sport zu treiben.Fürs Essen gehen und Kaffee trinken.Mal für längere Zeit weg zu fahren.Bei einer Bandprobe, weil mir der falsche Standort zugesendet wurde. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ab und zu gerne um 5 Minuten verspäte. Ich finde einfach, dass man sich nicht zu viel hetzen muss und das Leben genießen darf. Jedoch darf man sich nie mehr als 10 Minuten verspäten, das wäre dann fies für die, die warten müssen. Das ist mein Grundsatz.Ich würde total gerne zeichnen können. Das kann ich leider überhaupt nicht.Ich lache sehr oft, deshalb ist es schwer zu sagen, aber ich glaube das war heute Morgen, als ich mich verwählt habe.Wenn man über andere herzieht und urteilt.Achte auf deine Gedanken! Sie sind der Anfang deiner Taten.Als ich gemerkt habe, dass man mit Fleiß und Arbeit sein Leben gestalten kann wie man will.Als ich beim Paolo Nutini Konzert in Ohnmacht gefallen bin. Der Grund war Dehydration.Ed Sheeran oder John Mayer. Aber noch lieber würde ich mit ihnen Musik machen.Ungerechtigkeiten zu eliminieren.Liebe, Freunde, Familie, und Musik.In der Olympiahalle in München singen zu dürfen.Dass Menschen netter miteinander umgehen.Bei meinen Großeltern Weihnachten feiern.Mein Handy.Bei Schularbeiten.Bei der HIStory World Tour (1996-1997) von Michael Jackson.