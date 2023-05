Tracy Meranos Leben abseits der großen Bühne

Bereits als Kind erlernte Tracy Merano das Klavierspiel. Nach einigen Jahren ließ sie den Unterricht aber sein, da sie sich davon eingeengt fühlte und lieber ihre eigenen Songs komponierte. Seit Jahren gehört die Meranerin – mit bürgerlichem Namen Theresa Gutweniger – zu den erfolgreichsten Namen der Südtiroler Musikszene. Mehr über Tracy Merano, abseits von Songwriting, Studioaufnahmen und Konzerten, erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten“-Magazin.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa wird die neue Attraktion im Meraner Thermenpark vorgestellt: Der neue Bio Nature Pool, der dank innovativer Filter-Technologie ganz ohne Chemie auskommt und so für ein besonders angenehmes und natürliches Bade-Erlebnis sorgt.Gäste des neuen Magazins sind Monika Obrist, Leiterin der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut (In Frage gestellt), Hellmuth Frasnelli, Immobilien-Unternehmer und Chef der Großkraftwerke in Mühlbach und in St. Anton bei Bozen (Sonntagsfrühstück), die Berliner Countryrockband The Bosshoss (Musik), der österreichische Kult-Alpenrocker Hubert von Goisern (Schneidig & Schnulzig), die Alternative-Rockband Lost Zone aus dem Burggrafenamt (Backstage) und der als „Naturgewalt“ gefeierte österreichische Schauspieler Philipp Hochmair (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Sarnthein nach Astfeld und zurück ein und Helmut Bachmann präsentiert ganz besondere Gemüse-Gerichte des dänischen Kult-Koches Mikkel Karstad. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber und vieles mehr. Außerdem die Geschichte der Kuh Dolomilla zum (Vor)Lesen und Nachmalen, mit einem Einhefter in der Mitte des „Dolomiten“-Magazins zum Dolomilla-Malwettbewerb.