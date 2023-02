Verkleidet ins Büro? Das sagt der Arbeitsrechtler

Josef Tschöll ist Arbeitsrechtsexperte.

Josef Tschöll: Nein, wir haben intern eine Sitzung. Aber es gibt Faschingskrapfen und die Stimmung ist lockerer als an den anderen Tagen.Tschöll: Wenn der Arbeitgeber Nein sagt, dann eigentlich nicht. Arbeitsrechtlich ist im Betrieb die Kleiderordnung einzuhalten, wenn es eine solche gibt. Das ist auch für die Sicherheit am Arbeitsplatz: Auf der Baustelle zum Beispiel muss ich Schutzausrüstung tragen.Tschöll: Im Prinzip schon. Auch eine bunte Perücke muss man genehmigen lassen. Es hängt aber stark von der Arbeit ab. Als Bankangestellter oder beim Notar, wo man elegant gekleidet sein muss, ist es weniger angebracht. Wenn der Arbeitgeber es aber toleriert, ist es kein Problem. Ein Kostüm ist für das Gemeinschaftsgefühl sicher positiv und die Leute sind dann besser aufgelegt.Tschöll: Dort auf jeden Fall (lacht). Außer es gibt Regeln für die Videokonferenz.Tschöll: Eigentlich nicht. Das ist nicht Teil der Kleiderordnung. Wenn ein Mitarbeiter sich zu Fasching nicht verkleiden will, muss er das nicht.Tschöll: Im Prinzip muss man auch in der Schule nachfragen, ob man sich verkleiden darf. Es ist aber nicht ganz so streng wie in den Betrieben. Es gibt in der Schule keine steife Situation, wie zum Beispiel in der Bank, wo man Kontakt mit Kunden hat. Außerdem erwarten sich die Schüler, dass man den Unsinnigen Donnerstag lockerer nimmt. Wenn alle guten Sinn walten lassen, gibt es bestimmt keine Probleme.