Von Kirche zu Kirche gehen Von Kirche zu Kirche gehen

Groß ist in Pfalzen der Einsatz zum Erhalt des kulturhistorisch-kirchlichen Erbes. Nachdem in den vergangenen Jahren mit viel finanziellem Aufwand die Pfarrkirche von Pfalzen und fast zeitgleich die Filialkirchen in Issing und Haselried saniert wurden, wird derzeit an der Umsetzung des Projektes für einen kulturhistorischen Themenweg gearbeitet. +von Ruth Passler