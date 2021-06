Warum jetzt noch? Wenn lange Ehen in die Brüche gehen

So viele Jahre zusammen – und dann die Trennung. Das erstaunt nicht nur bei prominenten Paaren. Und geschieht selten so aus heiterem Himmel, wie es für Beobachter den Anschein haben mag. In vielen Fällen haben diese Paare eine Gefahrenstelle übersehen. Und die Trennung ist oft besonders hart.