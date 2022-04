Welttag des Haustiers: Das sind die beliebtesten Haustiere

Die 5 beliebtesten Haustiere. - Foto: © vergleich.org

Die Rangliste der 10 beliebtesten Haustiere. - Foto: © vergleich.org

Der beste Freund des Menschen holt sich mit 105.790 Online-Suchanfragen pro Monat für „Hund kaufen“ die Krone der beliebtesten Haustiere.Kein Wunder: Die Hundehaltung hat besonders viele gesundheitliche Benefits, zum Beispiel eine positive Auswirkung auf das Herz-Kreislauf- und Immunsystem durch das regelmäßig Gassigehen, eine verbesserte Stimmung und ein ausgefüllteres Sozialleben.Mit 81.720 Online-Suchanfragen für „Katze kaufen“ kommen die Stubentiger auf den 2. Platz. Dabei sind Katzen mit 15,7 Millionen die am meisten verbreiteten Haustiere in Deutschland (2020). Hunde kommen dagegen „nur“ auf 10,7 Millionen„Das Streicheln von Katzen kann den Stresspegel senken und das Schnurren soll sogar eine heilende Wirkung auf die Knochen entfalten“, informiert eine Redakteurin von Vergleich.org. Bei Kindern senken Katzen im Haushalt das Allergierisiko und wirken sich positiv auf Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz aus.Überraschung auf Platz 3: Der Papagei kommt mit 53.800 Online-Suchanfragen auf Bronze. Papageien sollten nicht alleine gehalten werden, sondern möglichst mit ein oder 2 Artgenossen, um nicht zu vereinsamen.Graupapageien gelten als besonders intelligent und sprachbegabt, doch auch ihre bunten Artgenossen fallen durch ihre Klugheit auf. „Die Tiere können bis zu 50 bis 70 Jahren alt werden, also muss die Anschaffung besonders gut bedacht werden“, so die Redakteurin.Mit 38.520 Online-Suchanfragen kommen die aus Australien stammenden Vögel auf den 4. Platz. Die Tiere sind sehr gesellig und brauchen in der Haltung unbedingt Artgenossen.Ideal ist hierbei die Haltung in Paaren, also von 2, 4 oder gar 6 Tieren, wobei jeweils ein Männchen und ein Weibchen gehalten werden sollten.Mit 38.050 Online-Suchanfragen landet das Meerschweinchen nur knapp hinter dem Wellensittich auf Platz 5. Die Redakteurin erläutert: „Auch Meerschweinchen sollten mindestens zu zweit gehalten werden. Der Käfig sollte ausreichend groß sein, bei 2 Tieren mindestens 120 mal 60 Zentimeter“.Außerdem sollte der Käfig genügend Versteckmöglichkeiten beinhalten. Die Tiere sind anfangs etwas scheu, können sich aber mit etwas Geduld an die Hand gewöhnen lassen.37.540 monatliche Online-SuchanfragenSchildkröten sind nicht einfach zu halten, gerade Landschildkröten brauchen viel Auslauf, auch für Kinder sind sie nicht gut geeignet. Da die Tiere im Durchschnitt 30 bis 40 Jahre alt werden können, in Einzelfällen aber auch bis zu 150 oder 200 Jahre, handelt es sich buchstäblich um eine Anschaffung fürs Leben.32.350 monatliche Online-SuchanfragenDie Zusammenstellung des Aquariums mit Fischarten, die die gleichen Bedürfnisse haben und sich gut verstehen, erfordert einige Vorbereitung und Wissen. Als Faustregel für die Größe des Aquariums kann man sich merken, dass für jeden Fisch pro Zentimeter Körpergröße etwa 2 bis 3 Liter Wasser gerechnet werden sollten.31.010 monatliche Online-SuchanfragenDie niedlichen Nager sind Einzelgänger, nachtaktiv und kuscheln weniger gerne, daher sind sie frühestens für ältere Kinder als Haustiere geeignet. Ein Käfig sollte nicht kleiner als 100 mal 50 mal 50 Zentimeter sein und viele Möglichkeiten zum Spielen und Verstecken enthalten.24.600 monatliche Online-SuchanfragenKaninchen sollten nicht alleine gehalten werden und brauchen viel Auslauf, ideal ist ein großes Gehege im Garten. Die Tiere mögen es nicht sonderlich warm, die Temperatur im Gehege sollte 18 Grad nicht überschreiten und kann gerne etwas darunter liegen20.810 monatliche Online-SuchanfragenDie exotischen Haustiere stellen besondere Ansprüche an die Besitzer, weshalb eine Anschaffung gut überlegt sein sollte. Für Anfänger eignen sich ungiftige und kleinere Arten wie Kornnattern.Zur Beantwortung der Frage nach den beliebtesten Haustieren wurden jeweils die Online-Suchanfragen ausgewertet, die auf eine konkrete Kaufintention hinweisen, also beispielsweise „Hund kaufen“, „Katze kaufen“ usw.