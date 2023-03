Weltverbrauchertag: 5 Tipps für digitale Zahlungen

„Jetzt kaufen und später bezahlen“ nicht immer gut

Nicht von Dark Patterns manipulieren lassen

Warum Mobile Wallets gut abgesichert gehören

Die (geheimen) Superkräfte der Kreditkarte

Wie Preisalarme Ihr Leben einfacher machen

Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) steht den Verbrauchern zur Seite; das wichtigste Rüstzeug ist und bleibt jedoch die Information und die Prävention. Aus diesem Grund möchte das EVZ am Weltverbrauchertag 5 Ratschläge zu einem Thema geben, das für viele von uns immer aktueller wird: digitale Zahlungen.Immer mehr Online-Shops bieten die Bezahlmöglichkeit „jetzt kaufen, später bezahlen“ an. Dabei wird die Möglichkeit geboten, eine Ware, normalerweise über eine Zahlungsplattform, in 3 zinslosen Raten zu bezahlen. Die Vorteile dabei sind, dass die Zahlung ohne zusätzliche Kosten aufgeteilt werden kann und dass keine Kreditwürdigkeitsprüfung notwendig ist.Es gibt aber auch Risiken, die man bedenken sollte. Das Hauptrisiko besteht darin, die Kontrolle über die eigene finanzielle Situation zu verlieren. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, sich ein bestimmtes Produkt zu leisten, sollten Sie lieber die Finger davon lassen und vermeiden, dass Sie ungewollt Schulden anhäufen. Wenn die Rate nicht pünktlich bezahlt wird, sind unter Umständen sogar hohe Strafgebühren fällig. Denken Sie auch daran, die Zahlungsplattform einzuschalten, wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht oder der Gewährleistung Gebrauch machen.Dark Patterns sind Marketing-Tricks, die uns manipulieren und zum Kauf eines Produktes bewegen sollen. Dazu gehören zum Beispiel Aussagen wie „nur heute 50 Prozent Rabatt“. Wer Dark Patterns als solche identifiziert, kann den Druck bewusst von sich abprallen lassen.Unser Tipp: Schauen Sie sich auch in anderen Online-Shops um, vergleichen Sie Preise und Alternativprodukte, und entscheiden Sie erst dann.Die Covid19-Pandemie hat uns dafür sensibilisiert, so wenige Oberflächen wir möglich zu berühren, und das kontaktlose Bezahlen erlebte einen regelrechten Boom. Mehr und mehr Verbraucher nutzen zudem Mobile Wallets, also Smartphone-Apps, in denen man sämtliche Bank- und Kreditkartendaten (aber auch Reisetickets und Treuekarten) hinterlegt.Aber ist es nicht gefährlich, all diese sensiblen Daten an einem Ort zu speichern? Was, wenn ich gehackt werde oder mein Smartphone verliere? Im Allgemeinen gelten Mobile Wallets als sicher. Die Daten sind verschlüsselt und können weder von Shops noch von anderen Personen eingesehen werden.Dennoch raten wir, sich für eine 2-Faktor-Authentifizierung zu entscheiden und das Wallet beispielsweise durch ein zusätzliches Passwort zu schützen.Online-Shops bieten verschiedene Bezahlmethoden an, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Beim Kauf auf Rechnung müssen Sie dem Unternehmen Ihre Bankdaten nicht preisgeben. Andererseits besteht die Gefahr, die Zahlungsfrist zu verpassen, da man sich selbst um die Überweisung kümmern muss. Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Klarna bieten oft einen Käuferschutz. Bei Problemen kann die Kommunikation jedoch kompliziert werden, da mit dem Dienstleister eine weitere Partei involviert ist.Die Kreditkarte gilt nicht nur als sicheres Zahlungsmittel, sondern hält einen weiteren Vorteil bereit: Wird die Ware beispielsweise nicht geliefert oder sind Sie Opfer von Betrug, können Sie die Zahlung in vielen Fällen über ein sogenanntes Chargeback-Verfahren rückgängig machen. Kontaktieren Sie hierzu Ihre Bank. Wichtig: Sie müssen einen Klärungsversuch mit dem verkaufenden Unternehmen nachweisen können.Vor Aktionstagen wie dem Black Friday erhöhen manche Geschäfte die Preise, nur um sie dann wieder abzusenken und sie als Rabatt zu vermarkten. Das anstehende Inkrafttreten der sogenannten Omnibus-Richtlinie auch in Italien, wird hier jedoch eine Hilfe für Verbraucher bringen.Bei ermäßigten Preisen muss der Shop auch über den niedrigsten Preis informieren, der in den 30 Tagen vor der Anwendung des Preisnachlasses angeboten wurde.Unser Tipp: Beobachten und vergleichen Sie die Preise für Ihr Wunschprodukt das ganze Jahr über. Über kostenlose Online-Tools können Sie sich Preisalarme setzen.