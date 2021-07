Wie eine Rollstuhlfahrerin auf den 2530 Meter hohen Peilstein kommt

Eigentlich hatte die 26-jährige Vera Überbacher, die im Rollstuhl sitzt, bereits im Februar Geburtstag. Ihr großer Wunsch, zum zweiten Mal in ihrem Leben auf dem Peilstein in Ulten die unvergleichliche Rundumsicht zu genießen, wurde ihr am vergangenen Samstag erfüllt. + Von Florian Mair