Wie feiern Sie einen runden Geburtstag?

Für viele stellt ein runder Geburtstag einen Meilenstein auf ihrem Lebensweg dar. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und dieser soll gebührend gefeiert werden – eine große Party gehört da auf jeden Fall dazu.Eine schicke Location wird gemietet, Catering und Live-Musik organisiert, Einladungen an Familie, Freunde,Verwandte und Kollegen geschickt – und dann wird gefeiert, dass sich die Balken biegen.Andere lassen es lieber etwas ruhiger angehen und feiern am liebsten im Kreis ihrer engsten Freunde und Familie: bei einer Grillparty, im Lieblings-Pub um die Ecke oder im heimischen Garten.Die besonders abenteuerlustigen verbinden den runden Geburtstag mit einem einprägenden Erlebnis: Es geht zum Bungee Jumping, in den Urlaub oder auf eine Hüttenwanderung.Und dann gibt es wieder andere, für die ihr Geburtstag ein Tag wie jeder andere ist und denen der ganze Trubel zu viel wird.STOL möchte gerne wissen, wie Sie Ihre runden Geburtstage am liebsten feiern. Stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages.

