Wie Spongebob und Patrick: Nur in echt

Im Atlantik in 1885 Metern Tiefe, einige 100 Kilometer abseits der US-Ostküste, hat der Meeresbiologe einen Seestern neben einem Schwamm liegend aufgefunden.Wie bei einer freundschaftlichen Berührung, stupsen sich die beiden Meerestierchen leicht an und erinnern dabei an die Helden unserer Kindheit - Spongebob Schwammkopf und sein bester Freund Patrick, der Seestern.Das Besondere ist, dass Meeresschwämme eigentlich auf die Speisekarte der Seesterne gehören, anstatt mit ihnen zu kuscheln.Kein Wunder also, dass über 12.000 Menschen diesen Beitrag auf Instagram geliked haben.

