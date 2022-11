WorldSkills in Bozen: Bronze und Medallion for Excellence für 2 Südtiroler

Emotionsreich und spannend endeten 4 harte Wettbewerbstage. In der Messe Bozen traten die weltbesten Maler und Fliesenleger gegeneinander an. Erstmals wurden 2 internationale Berufswettbewerbe in Bozen ausgetragen.Für Südtirol gingen in der Berufskategorie der Maler und Lackierer der 23-jährige Manuel Kofler aus St. Felix und in der Berufskategorie der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger der 21-jährige Martin Domanegg aus Jenesien ins Rennen.Im Rahmen einer Siegerehrung wurden am Montag die Ergebnisse bekanntgegeben: Manuel Kofler erhielt für seine gute Leistung ein Medallion forExcellence und Martin Domanegg holte sich die wohlverdiente Bronzemedaille.„Wir sind so stolz auf unseren Nachwuchs, sie haben in den vergangenen Tagen Großartiges geleistet und sind wichtige Vorbilder für unsere Jugend“, betonte lvh-Präsident Martin Haller.Die Berufsweltmeisterschaft der Baumeister und Maurer findet vom 24. bis 26. November in Salzburg statt. Für Südtirol an den Start gehen wird der 19-jährige Oliver Stuppner aus Aldein.